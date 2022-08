Causa da morte da atriz Claudia Jimenez é revelada

A atriz Claudia Jimenez faleceu na manhã deste sábado (20/08) e a causa de sua morte só foi revelada horas depois. De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, a artista morreu devido a uma insuficiência cardíaca.

Aos 63 anos, Jimenez, que também é humorista, estava internada em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Apesar da pouca idade, ela havia passado por algumas intervenções cirúrgicas nos últimos anos: em 1999, introduziu cinco pontes de safena no coração; em 2012, fez a substituição de uma válvula aórtica. Dois anos depois, colocou um marca-passo.

Claudia Jimenez esteve em diversas novelas da Rede Globo. Entre elas, Torre de Bebel, As Filhas da Mãe, Papo de Anjo, América e, mais recentemente, Haja Coração. No cinema, ela participou de oito filmes e deu voz para Ellie em A Era do Gelo 2 e 3.

