Cavaleiro Sports corre em Interlagos para fechar entre os melhores do ano

A Cavaleiro Sports quer confirmar neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a melhor temporada de sua trajetória na Stock Car. A meta do time chefiado por Beto Cavaleiro é se colocar entre as cinco melhores equipes da temporada, bem como colocar seus pilotos, Denis Navarro e Marcos Gomes, no Top-10 da classificação geral do campeonato. Para isso, a equipe sonha em conquistar sua primeira vitória do ano na prova que encerra o campeonato da maior categoria do país.

“Interlagos sempre me traz boas lembranças. Foi aqui que confirmei a conquista do meu título em 2015 e estar de volta é sempre bom. Tivemos uma grande temporada aqui na equipe, com uma evolução incrível em relação ao ano passado e seria ótimo conseguir ao menos um pódio para celebrar esse salto”, destacou Gomes. “Já fui ao pódio em Interlagos e correr aqui é realmente especial. Queremos o maior número possível de pontos para terminarmos nos 10 melhores entre os pilotos e no Top-5 das equipes”, continuou Navarro.

Para o chefe de equipe Beto Cavaleiro, o trabalho realizado por seu time esse ano já é histórico dentro da trajetória da escuderia, mas é preciso almejar sempre mais. “Precisamos somar um número expressivo de pontos para conseguirmos nossa meta de ser uma das cinco melhores equipes do campeonato. Mas tanto o Marcos quanto o Denis estão de parabéns por tudo o que já fizeram e estamos confiantes. Conseguimos ter nossos dois carros andando na frente em boa parte das provas de 2021 e isso é motivo de orgulho para nós”, afirmou.

A prova decisiva da Stock Car acontece neste domingo (12), a partir das 13h40. As corridas finais terão transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band.

MS2 Comunicação