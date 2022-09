Cavalos com cascos saudáveis são mais produtivos, afirma especialista

De acordo com o especialista, com os cascos mais saudáveis, os cavalos se tornam mais produtivos. Nesse cenário, o fornecimento dos nutrientes necessários, aliado a uma alimentação balanceada e de água potável de qualidade, ajuda a cicatrizar de forma rápida eventuais lesões, torna a pelagem mais saudável e mantém os animais menos fadigados, fazendo com que haja recuperação mais rápida após os exercícios físicos.