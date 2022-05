CBF confirma amistosos da Seleção contra Coreia do Sul, Japão e Argentina

A CBF divulgou nesta quinta-feira (4/5) as datas dos próximos três amistosos da Seleção Brasileira. A equipe comandada pelo técnico Tite vai encarar, no mês de junho, as seleções da Coreia do Sul, do Japão e da Argentina.

O primeiro compromisso será contra os coreanos, no dia 2 de junho, no Seul World Cup Stadium, às 8h (de Brasília). O último duelo entre as equipes, em novembro de 2019, terminou com goleada brasileira por 3 a 0, gols de Paquetá, Coutinho e Danilo.

Já no dia 6, o adversário será o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, às 7h20. Em 2017, Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus marcaram para o Brasil no triunfo por 3 a 1 sobre os japoneses.

Na sequência, a Seleção encerra a série de jogos preparatórios diante da Argentina, no Melbourne Cricket Ground, na Austrália, às 8h. Essa partida não terá validade pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que foi interrompida e ainda não tem data definida.

O técnico Tite vai realizar a convocação para os três amistosos na próxima semana.