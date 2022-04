CBF define data de duelo entre Vitória e Fortaleza na Copa do Brasil

A CBF definiu quando será o primeiro confronto entre Vitória e Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida das equipes nordestinas será no dia 20 de abril, uma quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão. A partida de volta será disputada no Barradão, mas ainda não tem data e horário definidos.

O Vitória chegou à terceira fase do torneio nacional após eliminar Castanhal e Glória-RS, em confrontos únicos. A partir desse momento do torneio, as vagas são definidas sempre com confrontos de ida e volta.

Apesar da definição do primeiro encontro com o Fortaleza, o elenco do Vitória atualmente está focado no Remo, adversário da estreia na Série C do Brasileiro. O duelo com o time paraense acontece no sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém.