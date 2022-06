CBF define tabelas das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (2) os calendários das Séries A2 e A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2022. A primeira rodada dos dois campeonatos será aberta no dia 11 de junho. Esta será a primeira vez que a modalidade terá três divisões nacionais. A competição da Série A1 – cuja atual temporada começou em março – teve início em 2013 e a estreia da Série A2 ocorreu em 2017.

Os regulamentos serão diferentes para cada divisão. Na A2, serão 16 times que começam o campeonato divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam à fase de mata-mata, sempre em dois jogos, até a definição do campeão nos dias 10 e 17 de setembro.

Como alguns grupos possuem rivais de longa data, a tabela já separa alguns clássicos logo no começo: na primeira, Vasco e Botafogo se enfrentam pelo grupo B; na segunda, o Glorioso joga contra o Fluminense, enquanto Ceará e Fortaleza se cruzam pelo grupo C.

O #BrasileirãoFemininoBinanceA3 2022 também vai começar no dia 11/06! Se liga nas equipes participantes e no formato da disputa! 🇧🇷🏆 Confira mais informações e a tabela detalhada: https://t.co/6x0KYu2KFK pic.twitter.com/pWEZQdJL5j — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 2, 2022

Já na Série A3, serão 32 equipes e todo o campeonato será disputado em formato mata-mata. As cinco regiões do país estão representadas e os duelos foram organizados seguindo critérios geográficos. Do início ao fim, a equipe que pertencer ao estado mais bem ranqueado no Ranking Nacional de Federações fará a segunda partida em casa. Caso o confronto seja de duas equipes do mesmo estado, aí valerá o Ranking Nacional de Clubes do futebol feminino. Os dois jogos da decisão estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto.

Justamente pelo critério de emparelhamento por proximidade, a primeira fase também terá confrontos de rivalidade regional, como Vila Nova-GO x Atlético Goianiense e Náutico x Sport.