CBV – Hospital de Olhos é referência em cirurgia plástica ocular

A cirurgia plástica ocular, também conhecida como oculoplástica, vem ganhando cada vez mais adeptos. As queixas em torno dos olhos podem variar entre estéticas e funcionais, pois geram desde incômodo, aspecto cansado, envelhecimento até dificuldades no campo da visão e tumores.

Para se ter uma ideia, um dos procedimentos responsáveis por uma retomada do setor, em 2021, foi a blefaroplastia – remoção do excesso de pele na pálpebra. Dessa forma, a plástica ocular vem ganhando espaço e se destaca como uma área cirúrgica especializada em restabelecer o equilíbrio funcional, estético e facial. Ela cuida das pálpebras, dos tecidos e anexos em volta dos olhos, como glândulas, cílios e o sistema de drenagem das lágrimas.

A médica oftalmologista especializada em cirurgia de pálpebra e plástica ocular do CBV – Hospital de Olhos, Camila Guimarães Borges, ressalta a importância da avaliação da região dos olhos por um especialista. “A intervenção cirúrgica é indicada após uma correta avaliação oftalmológica, alinhando a expectativa do paciente a real necessidade de correção do quadro. Após o parecer especializado, o médico definirá se há necessidade de realizar cirurgia ou se a queixa do paciente pode ser acompanhada com retornos programados para avaliação”, alerta.

Oftalmologista especializada em cirurgia de pálpebra e plástica ocular do CBV – Hospital de Olhos, Camila Guimarães BorgesVale destacar ainda a importância desse tipo de tratamento, já que as pálpebras são uma das principais estruturas responsáveis pela proteção dos olhos. Além disso, os avanços no desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas têm tornado os procedimentos cada vez menos invasivos, ajudando a minimizar os danos e melhorando a recuperação e a saúde visual.

“É importante lembrar que a avaliação oftalmológica anual é fundamental para detectarmos alterações iniciais na área dos olhos. Realizar exames de rotina ajudam a identificar precocemente doenças estruturais ou funcionais que possam evoluir para a perda visual ou outras patalogias”, explica Camila.

Entre as principais indicações para cirurgias de oculoplástica estão:

Blefaroplastia: remoção de pele em excesso na pálpebra superior e inferior. Ptose palpebral: correção da altura palpebral, melhorando assim o campo visual. Ectrópio/Entrópio: alteração anatômica da borda palpebral, podendo ser para fora sem contato com o globo ocular ou para dentro, fazendo com que os cílios irritem o globo ocular. Obstrução lacrimal: a obstrução das vias lacrimais gera lacrimejamento constante e inchaço das pálpebras. Tumor Palpebral: remoção do tumor e reconstrução das pálpebras. Lagoftalmo Paralítico: incapacidade de fechamento da pálpebra por completo. Referência no tratamento Com 18 anos de atuação na capital, o CBV – Hospital de Olhos foi construído para oferecer excelência no atendimento oftalmológico e cuidado com o paciente. O centro conta com uma equipe diferenciada e reconhecida na área de plástica ocular formada por médicos credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular.

Possui ainda acreditação máxima de qualidade, sendo um dos mais renomados centros especializados em oftalmologia do país. Além disso, o CBV oferece um centro cirúrgico próprio de alta qualidade e aparelhos tecnológicos de última geração com a finalidade de prestar o melhor atendimento e acompanhamento do quadro do paciente.

Além da plástica ocular, o centro também atua nas subáreas voltadas para a saúde dos olhos, como catarata, retina, glaucoma, córnea, uveíte, visão subnormal, adaptação de lente de contato, oftalmopediatria e genética oftalmológica.

CBV Hospital de Olhos Site | Facebook | Instagram

Telefone/WhatsApp: (61) 3214-5000

E-mail: [email protected]

Matriz: L2 Sul, Quadra 613 – Asa Sul Unidade Venâncio Shopping: Setor Comercial Sul, Quadra 8, Piso P2 (subsolo) – Asa Sul

