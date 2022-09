CD Projekt promete dar reembolso para todos os proprietários do Xbox One X

Essa semana a desenvolvedora CD Projekt anunciou oficialmente a nova e primeira grande expansão para Cyberpunk 2077 intitulada de Phantom Liberty, onde é dito que será a única “grande” expansão para o jogo.

Mas a situação envolvendo Phantom Liberty não é muito animadora, pois a CD Projekt deixou bem claro que cortou de vez a última geração de consoles, que infelizmente não irão receber a expansão, isso se aplica no PlayStation 4 e Xbox One.

No entanto, existem modelos mais poderosos desses consoles, que são o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, que também estão de fora, mas para piorar ainda mais, isso também afetou quem comprou uma versão limitada do Xbox One X versão Cyberpunk 2077.

Essa versão do console prometia “um pacote completo download do jogo Cyberpunk 2077 e a primeira expansão”. Como forma de compensar as pessoas que compraram esse console, a CD Projekt promete pagar um valor em dinheiro.

Como compensação, os jogadores receberão dinheiro em sua conta da Microsoft Store, acredita-se que o valor será 20 dólares ou mais, que é o preço padrão de DLC, mas nada confirmado até o momento.

“Os proprietários do Xbox One X – Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle receberão um reembolso pela expansão na forma de créditos da Microsoft Store”, diz a CD Projekt.

Detalhes adicionais sobre esse reembolso serão divulgados futuramente.