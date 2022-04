CDKeys oferece 30% de desconto em 6 meses de Xbox Game Pass

Como você pode ver, a maneira mais barata de jogar centenas de jogos, dos mais clássicos aos mais novos, é com o Xbox Game Pass. Por esse motivo, trazemos para você uma ótima oferta de 6 meses de Xbox Game Pass da CDKeys, que oferecem os 6 meses com o menor preço do mercado. No entanto, se você deseja renovar sua assinatura ou é incentivado a experimentar o Xbox Game Pass, não hesite em obter os 6 meses do Xbox Game Pass por R$218,09, uma ótima oferta onde economizamos graças ao desconto de 30%.

CDKeys 30% de desconto

Para ativar no Brasil você precisa alterar a localização da sua conta do Xbox ou criar uma nova conta com outra localização.