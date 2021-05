CDL e Sindcomércio fazem doação de celulares para policiais militares usarem no atendimento

Na manhã desta sexta-feira (14), diretores da CDL e do Sindcomercio de Itamaraju estiveram em visita à Sede da 43ª CIPM, onde foram recepcionados pela Major Kelly Ravani, comandante, para tratarem de assuntos relacionados à segurança do município e conheceram algumas necessidades do sistema de videomonitoramento do município.

Na oportunidade, os representantes das duas entidades, mediante termo de doação, entregaram à unidade dois aparelhos de telefonia móvel, que substituirão os antigos celurares utilizados por policiais militares nas viaturas, em atendimento aos números que foram disponibilizados para a comunidade pelo Comando da unidade. Os aparelhos foram entregues ao Cabo Moreau Junior, que no ato representou os 1⁰ e 2⁰ pelotões de policiamento da unidade, responsáveis pela segurança em Itamaraju.

A iniciativa em questão trata-se de mais uma alternativa de acesso aos serviços prestados pela unidade, além do 190, disponibilizada, já há algum tempo, para que cidadão entre em contato diretamente com o policial militar de serviço na viatura, possibilitando com isso a diminuição do tempo resposta, em situações emergenciais.

Por | 43ª CIPM