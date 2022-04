CDL e SINDCOMÉRCIO solicitam a COELBA alteração de manutenção elétrica na Avenida ACM

A diretoria da CDL e do SINDCOMÉRCIO, tomando conhecimento de uma Nota da COELBA que anuncia manutenção na rede elétrica em logradouros de Itamaraju, incluindo a “Avenida ACM”, no dia 14/04/2022 (quinta feira), imediatamente entrou em contato com a gerência regional desta empresa solicitando a retirada da “Avenida ACM” da manutenção deste dia.

“Os presidentes das entidades do comércio argumentaram que a Avenida ACM é uma das principais vias comerciais do nosso município e estamos na véspera da Páscoa, período de intensa atividade comercial neste logradouro e nas demais vias comerciais de Itamaraju. Os presidentes salientaram que estas manutenções, que incluem vias comerciais, devem ser programadas para os feriados e domingos, citando o dia 15/04/2022, que é um feriado nacional”.

Após a solicitação da CDL e do SINDCOMÉRCIO, um representante da COELBA entrou em contato, informando que iria encaminhar a solicitação das entidades do comércio para o setor responsável, para reagendar a intervenção da “Avenida ACM”.

A título de informação, as entidades do comércio já fizeram no passado esta mesma reivindicação, solicitando a manutenção das vias comerciais somente nos dias NÃO ÚTEIS, na foto acima o registro desta reunião onde estavam presentes a gerência regional da COELBA e os diretores da CDL e SINDCOMÉRCIO.