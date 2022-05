CDL faz entrega do 1º prêmio da Campanha “O Amor está no ar”

O vice presidente da CDL (João Júnior), acompanhado da representante das ÓTICAS DIANNA (Patricia), fizeram na semana anterior a entrega do 1º prêmio (Smart TV 50″) da Campanha Dia das Mães e Dia dos Namorados – “O Amor está no ar”.

A campanha continua, a próxima etapa da campanha irá presentear os participantes que consumiram produtos no comércio, no dia das Mães e também no Dia dos Namorados. Compre nas empresas participantes, exija seu cupom e concorra a prêmios!