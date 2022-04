Ceará busca virada diante do Independiente em estreia na Copa Sul-Americana

O Ceará estreou com vitória na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Vozão saiu atrás, mas buscou a virada diante do Independiente e ganhou por 2 a 1. Togni abriu o placar para os argentinos, mas o alvinegro reagiu na etapa final e conquistou triunfo com gols de Mendoza (pênalti) e Zé Roberto.

Com três pontos no Grupo G da Sul-Americana, o Ceará volta as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro. O time cearense enfrenta o Palmeiras, neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo. No mesmo dia, o Independiente duela contra o Tigre, às 19h, pela nona rodada do Campeonato Argentino.

O JOGO

Aos 11 minutos, Ayrton Costa, do Independiente, acabou expulso após interromper um ataque do Ceará. Antes, o camisa 32 do clube argentino já tinha cometido uma falta que resultou no primeiro cartão amarelo. O duelo estava equilibrado, mas sem muitas chances ofensivas até que, aos 31, Togni abriu o placar para os argentinos. Ele recebeu de Benegas e mandou para o gol.

Na segunda etapa, o Ceará tentou aproveitar sua superioridade numérica e partiu para o ataque. Primeiro, Sobral tentou, mas mandou a bola muito alta. Depois, Vina finalizou forte, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Aos 13, Mendoza deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Na sequência, Nino Paraíba levou o segundo cartão amarelo e deixou o campo.

A virada da equipe cearense veio aos 21. Erick cobrou escanteio na área, Sosa sai mal e Zé Roberto aproveitou para balançar a rede. Com a vantagem, o Ceará ficou melhor no jogo e tentou pressionar mais um pouco para buscar o terceiro gol, mas não teve efetividade para marcar mais um.