Ceará domina o The Strongest, vence e avança às quartas da Sul-Americana

Nesta quarta-feira (6), o Ceará garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao vencer o The Strongest por 3 a 0 no Castelão, pela volta das oitavas da competição. Na ida, na Bolívia, o Alvinegro fez 2 a 1 de virada.

Agora, com a vaga em mãos, o Vozão aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Universidad Católica, que se enfrentam nesta quinta-feira. O Tricolor paulista venceu o jogo de ida por 4 a 2. Pelo Brasileirão, a equipe de Marquinhos Santos enfrenta o Fluminense, no sábado, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã. Já o The Strongest duela com o Nacional Potosí pelo Campeonato Boliviano, no domingo, às 16 horas.

O jogo

Sem se acomodar com a vantagem construída no jogo de ida, fora de casa, o Ceará começou bem a partida diante de sua torcida. O Vozão abriu o marcador aos 24 com Richardson, que recebeu fora da área e marcou um golaço de longe, sem chance para Vizcarra defender. Três minutos depois, Mendoza cruzou para Zé Roberto na área, que ajeitou para Victor Luís concluir e fazer o segundo.

Sem dar espaço para o adversário reagir, o Alvinegro chegou ao terceiro gol com Mendoza, mas após revisão do VAR, foi anulado por impedimento. Nos acréscimos da etapa inicial, o Ceará levou perigo com chute de Zé Roberto, que viu Vizcarra defender.

No segundo tempo, em cobrança de escanteio, Messias aproveitou o cruzamento de Vina e tentou de cabeça. No entanto, Vizcarra levou a melhor. Na sequência, o Ceará fez o terceiro com Lima. Victor Luís cobrou falta direito, o goleiro espalmou e a bola sobrou para Lima, que cabeceou para o gol. Pouco depois, o time boliviano teve a primeira chegada com perigo de Cascini, mas João Ricardo mandou para fora.

Nos minutos finais, Mendoza teve a chance de fazer o quarto gol, mas mandou na trave. Aos 42, Cléber arriscou de longe e Vizcarra defendeu. Mesmo com o placar já definido, o Ceará continuou buscando ampliar o placar e Iury Castilho arriscou de bicicleta para mais uma defesa do goleiro da equipe boliviana.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 0 THE STRONGEST

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 06 de julho de 2022, quarta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: José Cuevas (PAR) e Luis Onieva (PAR)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Cartões amarelos: Richardson, Nino Paraíba (Ceará); Esparza (The Strongest)

GOLS:

CEARÁ: Richardson (aos 24 do 1°T), Victor Luís (aos 27 do 1°T), Lima (aos 6 do 2°T)

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson (Rodrigo Lindoso), Richard e Mendoza (Dentinho); Lima (Iury Castilho), Zé Roberto (Cléber) e Vina (Fernando Sobral).

Técnico: Marquinhos Santos

THE STRONGEST: Vizcarra; Aponte, Castillo, Jusino e Benegas; Cascini (Gómez), Saucedo (Rodrigo Amaral), Esparza (Sotomayor) e Ursino (Reinoso), Triverio (Prost) e Calleros.

Técnico: Cristian Leonel Díaz