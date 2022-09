Ceará está entre os 10 maiores produtores de energia solar do país

Um dos maiores índices de radiação do Brasil, o estado do Ceará tem o correspondente a 10% da matriz energética e fotovoltaica instalada no país. Isso faz com que o Ceará ocupe a oitava posição do ranking estadual de geradores de energia solar, e um dos principais da região nordeste de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel.

O incremento começou a partir da década de 1990, quando novos investimentos começaram a chegar ao estado, mais precisamente ao interior cearense. Atraídos pela generosidade solar, que já é um atrativo turístico na região.

Rodrigo Melo, executivo de empresa, que atua no segmento de comercialização e geração de energia nos municípios de Quixeré e Jaguaruana no interior cearense, destaca a importância da visão de sustentabilidade para os empreendedores do setor: “Quando falamos de energias renováveis a gente está falando em sustentabilidade, recursos hídricos, energia solar, energia eólica, biogás. O que que a gente pode falar da economia? Primeiro você tem um custo competitivo de energia. Segundo você pode gerar toda uma cadeia de empregos, uma cadeisde aceleração da economia local, regional em áreas pouco desenvolvidas, energia solar, por exemplo, são áreas no sertão, onde o desenvolvimento é menor.”

A indústria de geração de energia renovável está sempre se atualizando e contribuindo para a aceleração da economia local. Com a execução de projetos fica o legado em educação preparatória de mão de obra especializada, melhor renda para os trabalhadores e qualidade de vida aponta Rodrigo Melo: O que a gente vê de experiências é que todos esses empreendimentos de energias renováveis deixa um legado incrivel na região”.

O potencial de energia solar no Ceará é 30 vezes maior que a capacidade instalada no Brasil, segundo dados do Atlas Eólico e Solar do estado, divulgado pelo governo do Ceará com a Federação das Indústrias do Estado.

