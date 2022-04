Ceará vence o La Guaira fora de casa e mantém os 100% na Copa Sul-Americana

O Ceará permaneceu invicto e com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana de 2022. Na noite desta terça-feira, o Vozão derrotou o La Guaira, da Venezuela, por 2 a 0, fora de casa, pela segunda rodada do torneio. O time alvinegro chegou a seis pontos no Grupo G.

E não demorou para os visitantes começarem a construir o resultado. Com o relógio marcando apenas cinco minutos, Vina recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar. Aos oito, Lima aproveitou o cruzamento de Bruno Pacheco e ampliou.

Já na segunda etapa, os brasileiros apenas controlaram o resultado até o apito final do árbitro.