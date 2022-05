Ceará vence o La Guaira-VEN e se mantém líder do Grupo G da Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Ceará venceu o La Guaira-VEN pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogando em casa, o time nordestino confirmou o favoritismo e venceu por 3 a 0, com tranquilidade e pressionando do início ao fim.

A vitória mantém o Vozão na ponta do Grupo G, com 12 pontos. O time está 100% na competição até o momento.

Agora, o Ceará encara o Athletico pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O JOGO Jogando em casa, o Ceará se lançou ao ataque em busca da vitória. Nos primeiros minutos, as chances não foram muito perigosas. As primeiras boas chegadas do time vieram aos 13 minutos, com cabeceio de Kelvyn, e no minuto seguinte, com chute de Lima.

Aos 19 minutos de jogo, Messias sentiu dores na coxa e foi substituído. O Vozão, no entanto, continuou atacando e, aos 24 minutos, Lima quase abriu o placar. Aos 31, a melhor chance da equipe da casa veio com chute de Richard na trave. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols.

No segundo tempo, enfim saiu o gol do Ceará. Aos 13 minutos, Mendoza aproveitou cruzamento de Erick e empurrou de cabeça para o fundo das redes.

O segundo não demorou muito para sair. Com 20 minutos de bola rolando na etapa final, Vina – que entrou no jogo no intervalo – aproveitou cruzamento no segundo pau e marcou o segundo.

Aos 30 minutos, foi a vez de Erick fazer jogada de velocidade, deixar Aramburu no chão e fechar o placar em 3 a 0 para o Ceará.