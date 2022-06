Ceará vira no fim, mantém 100% na Sul-Americana e abre vantagem nas oitavas

O Ceará visitou o The Strongest na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Hernando Siles, na Bolívia, nesta quarta-feira. Com gols de Erick e Zé Roberto a equipe brasileira venceu a partida por 2 a 1. Ursino fez o tento dos mandantes.

Dessa maneira, o time treinado por Marquinhos Santos abriu boa vantagem para o confronto da volta. Os cearenses se classificam às quartas de final até com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão irá para as penalidades máximas.

O duelo da volta está marcado para a próxima quarta-feira (6), a partir das 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão. Antes disso, porém, o Ceará recebe o Internacional pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h de sábado.

O JOGO

Jogando em casa, o The Strongest partiu para o ataque e abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a defesa cearense não conseguiu cortar e a bola chegou para Saucedo, que tocou para Ursino empurrar para o gol.

Aos 31 minutos, o Ceará até conseguiu empatar a partida com Lima. Porém, o assistente viu impedimento de Messias, que deu a assistência para o meia, e anulou o tento brasileiro.

Na volta do intervalo, o The Strongest manteve a pressão para cima do Ceará e dominou as ações do jogo. A primeira chance da equipe cearense na segunda etapa foi sair apenas aos 25 minutos, em bela tabela de Zé Roberto com Iury Castilho. O atacante tentou a finalização na entrada da área, mas foi travado.

Na altura do minuto 31, a luta do Ceará pelo empate foi recompensado. Geovane lançou para a área, a bola desviou em Ursino e chegou para Erick, que bateu na saída do goleiro Viscarra.

O gol de empate animou a equipe brasileira. Aos 35, Iury aproveitou lançamento na área e bateu forte, Viscarra salvou. No lance seguinte, Nino Paraíba cruzou, Messias subiu mais do que o zagueiro boliviano e cabeceou para gol. A bola passou pelo goleiro, mas Triveiro salvou em cima da linha.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o Ceará conseguiu finalmente a virada. Nino Paraíba aproveitou erro de Arrascaita e mandou para Zé Roberto, que finalizou sem chances para Viscarra, marcando um belo gol.

THE STRONGEST 1 x 2 CEARÁ

THE STRONGEST

Vizcarra; Wayar (Saúl Torres), Castillo, Jusino e Villamíl (Reinoso); Cascini (Arrascaita), Ursino (Prost) e Saucedo; Triverio, Vaca e Esparza

Técnico: Gastón Ramondino (auxiliar)

CEARÁ

Vinícius Machado; Michel Macedo (Nino Paraíba), Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Geovane, Richardson, Fernando Sobral (Zé Roberto) e Vina (Iury Castilho); Erick (Kelvyn) e Lima (Gabriel Lacerda)

Técnico: Marquinhos Santos

Local: Estádio Hernando Silles, em La Paz, na Bolívia

Data: 29 de junho de 2022, quarta-feira

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreira (URU) e Pablo Llarena (URU)





VAR: Eber Aquino (PAR)





Cartões amarelos: Gastón Ramondino, Jusino Saúl Torres (The Strongest); Victor Luís, Nino Paraíba, Iury Castilho, Erick e Zé Roberto (Ceará)

GOLS: Ursino, 5, Erick, aos 31min do 1ºT; Zé Roberto, aos 47min do 2ºT