Ceará x São Paulo: casas de apostas indicam favorito na Sul-Americana

Ceará e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira (10/8), às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. E as principais casas de apostas atuantes no país apontam o Vozão como favorito para vencer. O Superesportes apresenta abaixo a avaliação de algumas dessas casas.

No duelo de ida, disputado na semana passada, deu São Paulo. O Tricolor venceu o adversário cearense por 1 a 0, no Morumbi, e encaminhou a classificação à próxima fase da competição internacional. O único gol do jogo foi marcado por Nikão.

Para avançar às semifinais, o Ceará terá que vencer o São Paulo por, no mínimo, dois gols de diferença. Um triunfo alvinegro por um tento de vantagem levará a decisão da vaga para os pênaltis.

Momento de Ceará e São Paulo

Depois do primeiro encontro pela Sul-Americana, o Ceará entrou em campo apenas uma vez. No domingo (7/8), o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo escalou o time reserva e perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Morumbi. O resultado aumentou ainda mais a pressão sobre o Tricolor na Série A, pois está sem vencer há seis rodadas (quatro empates e dois reveses).

Dica aos apostadores

O Superesportes apresenta algumas opções interessantes para o confronto desta noite:

Menos de 2.5 gols (odd 1.57 na Bet365)

Ambos não marcam (odd 1.65 na Betano)

Ceará – empate devolve (odd 1.53 na Sportsbet.io)

Veja as cotações nas casas de apostas: