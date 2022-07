Celebração do 2 de Julho segue até terça (5); confira a programação completa

As ruas de Salvador, depois de dois anos em hiato devido à pandemia da covid-19, voltam a ser tomadas pelas comemorações do 2 de Julho, feriado da Independência da Bahia, que acontece neste sábado. Para celebrar a data, a Prefeitura de Salvador promove diversos eventos parar manter a cultura viva entre os baianos, entre eles, o tradicional Cortejo Cívico.

Com o tema “A construção da nossa história”, a edição de 2022 busca enaltecer o protagonismo dos baianos e baianas na conquista da independência do Brasil no estado. No sábado (02), às 6h, acontece a tradicional queima de fogos no Largo da Lapinha, que marca a preparação do Cortejo Cívico. Na sequência, estão previstos o hasteamos das bandeiras e a deposição de flores no monumento do General Labatut. Às 08h30, a primeira parte do Cortejo é iniciado em direção à Praça Thomé de Souza, com homenagens aos heróis da independência pelo Convento da Soledade, Ordem Terceira do Carmo e Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

A partir das 14h, ainda no sábado, a segunda parte da caminhada segue em direção ao Campo Grande. Nesta etapa do percurso, a pira do Fogo Simbólico será acesa por Hebert Conceição, campeão olímpico de boxe. O momento é acompanhado pelo hasteamento das bandeiras, a deposição de flores no Monumento ao 2 de Julho e a execução do hino nacional e do Estado da Bahia.

Além da programação cívica, estão previstas diversas atrações artístico-culturais dentro das celebrações do 2 de julho. No sábado, às 09h, o grupo Encenação Museu Vivo na Cidade apresenta a intervenção “Heróis da Independência saúdam o Caboclo e a Cabocla”, na sacada da Casa do Benin. A proposta busca trazer as figuras históricas que marcaram a independência do Brasil na Bahia à vida durante a passagem do Cortejo Cívico.

Já às 12h, o espaço promove o projeto “Culinária Musical”, em que o afrochef Jorge Washington prepara um cardápio especial e recebe o cantor Sinho Bernardo com participação da cantora Denise Correia. Na ocasião, acontece ainda a performance poética com Jocelia Fonseca e mais uma intervenção do Encenação Museu Vivo na Cidade. Às 17h30, no Largo do Campo Grande, o público pode prestigiar o XXXI Encontro de Filarmônicas sob a regência do maestro Fred Dantas. O tradicional evento musical congrega distintas Filarmônicas da Bahia em um momento de saudação ao 2 de julho.

No domingo (03), às 17h, ainda no Campo Grande, o cantor Gerônimo apresenta um repertório especial em celebração a data. Na sequência, às 19h, a Orquestra do Maestro Fred Dantas promove o Baile da Independência, que promove uma ambiência dos tradicionais bailes com quermesse.

Por fim, na terça-feira (05), às 18h30, os carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla retornam ao Pavilhão, no trajeto que parte do Campo Grande à Lapinha. Estão previstas a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos Culturais.

Confira programação completa

DIA 02/07 (Sábado)

TURNO MATUTINO

06h – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha.

07h – Organização do Cortejo Cívico.

08h – Hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.



Brasil – Exmº Senhor Rui Costa – Governador da Bahia.

Bahia – Exmº Senhor Deputado Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes – Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

Salvador – Exmº Senhor Bruno Reis – Prefeito de Salvador.

IGHBA – Exmº Senhor Joaci Góes – Presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.



08h10 – Colocação de Flores, pelas autoridades, no monumento ao General Labatut pelo Governador, Prefeito, Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Comandantes Militares.

Entrega dos Carros Emblemáticos – Discurso do Exmº Senhor Joaci Góes – Presidente do IGHBA

Execução do Hino ao 2 de Julho pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

08h30 – Início do Cortejo Cívico.

Homenagem aos Heróis da Independência: breve parada em frente ao Convento da Soledade.

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo: breve parada em frente à Ordem, para pronunciamento de um membro da Instituição.

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos: breve parada em frente à Igreja.

11h – Recolhimento dos Carros Emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

TURNO VESPERTINO

14h15 – Organização do Cortejo Cívico.

14h45 – Início do Cortejo Cívico.

Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

15h15– Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h – Previsão de chegada dos Carros Emblemáticos e das Autoridades ao Campo Grande.

Hasteamento das bandeiras por Autoridades.

Execução do Hino Nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica.

Brasil – Exmº Senhor Rui Costa – Governador do Estado da Bahia.

Bahia – Exmº Senhor Exmº Senhor Deputado Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes – Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

Salvador – Exmº Senhor Bruno Reis – Prefeito de Salvador.

Colocação de Coroas de Flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes. Governador, Prefeito, Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Comandantes Militares.

Acendimento da Pira do Fogo Simbólico Pelo campeão olímpico de boxe Hebert Conceição

Execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/Ba com acompanhamento da Banda de Música Maestro Wanderley da Polícia Militar da Bahia.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

DIA 01/07 (SEXTA)

Local: Casa do Benin

14h – Visita Guiada ao acervo da Casa

15h – Encenação Museu Vivo na Cidade – A Heroína da Independência

DIA 02/07 (Sábado)

Local: Casa do Benin

09h – Museu Vivo na Cidade – Heróis da Independência saúdam o Caboclo e a Cabocla, na sacada da Casa do Benin

12h às 17h – Culinária Musical – gastronomia com afrochef Jorge Washington, Atração musical: Sinho Bernardo com participação de Denise Correia, Performance poética: Jocelia Fonseca e encenação do Museu Vivo na Cidade.

Local: Campo Grande

17h30 às 21h30 – XXXI Encontro de Filarmônicas – Regência: Maestro Fred Dantas

DIA 03/07 (Domingo)

Local: Campo Grande

17h às 19h – Show de Gerônimo em homenagem ao 2 de Julho

19h às 21h30 – Baile da Independência – com a Orquestra do Maestro Fred Dantas.

DIA 05/07 (Terça feira)

Local: Campo Grande – Lapinha

18h30 – Volta dos Carros Emblemáticos. Participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos Culturais.