Celso Portiolli compara debate presidencial na TV Globo com “Passa ou Repassa”; confira os memes

O último debate dos candidatos à Presidência da República aconteceu na última quinta-feira (29) na TV Globo. Apesar de ser um momento muito importante, o encontro entre os candidatos à presidência gerou diversos memes.

+ Casagrande crítica apoio de Neymar à Bolsonaro: “Não torcerei quando Neymar estiver em campo”

Entre muitos comentários, Celso Portiolli comparou o debate com o quadro “Passa ou Repassa“, do Domingo Legal. “Posso emprestar umas tortas, o balcão dá certinho”, escreveu em tweet.

Posso emprestar umas tortas, o balcão dá certinho.

— Celso Portiolli (@celsoportiolli) September 30, 2022

Portiolli não foi o único que achou semelhança. Alguns internautas chegaram a fazer montagens, substituindo William Bonner pelo apresentador do SBT. “Mão na orelha… pergunta”, brincou.

Mão na orelha….. pergunta https://t.co/E4BtaUUBX7

— Celso Portiolli (@celsoportiolli) September 30, 2022

Reações ao debate O último debate, antes das votações do primeiro turno, dos candidatos a presidência causou um alvoroço na internet, se tornando um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a madrugada desta sexta-feira (30). Os internautas não conseguiram levar o Padre Kelmon (PTB) a sério!

Em algumas publicações, o candidato foi comparado a Carlos Bolsonaro por prestar apoio a Bolsonaro em todos os momentos do debate. Soraya Thronicke (União Brasil) também ganhou seu lugar de destaque por chamar Kelmon de “padre de festa junina”.

compilado da soraya vs candidato padre

.

.

.

.

.

.

.

padre de festa junina | nem nem | kelson kelmon kelvin | o senhor nao tem medo de ir pro inferno nao | #DebateNaGlobo #Eleicoes2022 pic.twitter.com/vjlHqLgbyQ

— ً (@frwusciante) September 30, 2022

A Soraya: O SENHOR É UM PADRE DE FESTA JUNINA

O Brasil: pic.twitter.com/QPnbd1JLmW

— Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) September 30, 2022

Não é padre! pic.twitter.com/fTNZW3MZvL

— Flavio Gomes (@flaviogomes69) September 30, 2022

William Bonner também não escapou das piadinhas da internet. Foi evidente o estresse que o apresentador sofreu com as brigas entre os candidatos, que mais se atacavam do que debatiam sobre assuntos importantes

O burnout do Bonner pós debate mds pic.twitter.com/syzBWC22Ce

— Patricia Gomes (@patricia_gomes) September 30, 2022

O debate tá igual jogo da discórdia

— Camilla de Lucas (@camilladelucas) September 30, 2022

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Neymar se pronuncia pela primeira vez após vídeo de apoio a Bolsonaro viralizar

+ Aos 39 anos, Tatá Werneck se prepara para congelar óvulos

+ Deolane Bezerra abre ação judicial contra advogado que a associou à maior facção da América Latina