Celso Portiolli se posiciona após rumores que pediu ao SBT para ser afastado

O apresentador Celso Portiolli colocou um fim nas especulações de que ele pediu ao SBT para ser afastado do “Domingo Legal” com o intuito de ter um ano sabático. Os rumores começaram após o artista expressar uma vontade de morar no exterior durante sua participação no podcast “O Pod é Nosso”, comandado pelo apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e sua mulher, Renata de Nóbrega. Nas redes sociais, Celso negou que vai se afastar da TV e enfatizou que sua fala na entrevista foi a seguinte: “Tinha muita vontade de morar fora um tempo, parar um ano, um ano sabático, mas não para ficar à toa. Eu queria estudar, estudar algum idioma, um italiano ou aperfeiçoar meu inglês”. A cogitação de que essa pausa na carreira poderia estar próxima foi reforçada pelo fato de Celso comentar no mesmo podcast que seu contrato com o SBT termina daqui a três meses. No entanto, em outro trecho da entrevista, o próprio apresentador do “Domingo Legal” disse não tem a intenção de tirar um ano sabático no momento: “Eu não posso parar de trabalhar, não por mim, se eu fosse só eu e a Suzana [Marchi, esposa do artista], eu poderia parar. Pelo meus filhos, eu não posso parar de trabalhar ainda”, afirmou. Por fim, Celso pontuou que até quando descobriu um câncer na bexiga ele se manteve no comando do programa dominical que comanda na emissora de Silvio Santos.

