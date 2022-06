Celtics mostram força e vencem Warriors no jogo 1 das finais da NBA

O Boston Celtics venceu o Golden State Warriors por 120 a 108 na noite dessa quinta-feira (2/6) e abriu as Finais da NBA com uma vitória em São Francisco. A partir foi marcada por grande performance ofensiva das duas equipes, que somadas anotaram 40 bolas de três e quebraram o recorde das Finais da NBA.

Além disso, os Celtics entraram no quarto período perdendo por 12 pontos e conseguiram virar o placar com 9-12 nos arremessos dos três pontos.

Outro destaque foi o desempenho do quinteto dos Celtics formado por Jaylen Brown (24 pontos), Al Horford (26 pontos e 6-8 nas bolas de três), Jayson Tatum (12 pontos e 13 assistências), Marcus Smart (18 pontos e 4-7 nas bolas de três) e Derrick White (21 pontos e 5-8 nas bolas de três).

Leia a matéria completa no site The Playoffs, parceiro do Metrópoles.

