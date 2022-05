Celulares são encontrados em cela de detento suspeito de ordenar sequestros

Seis celulares foram encontrados na cela de um detento, na noite de segunda-feira (30), na penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele é integrante de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O criminoso também é suspeito de ordenar sequestros de dentro do presídio.

Por solicitação da Polícia Civil, que apura um caso de extorsão mediante sequestro, na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano, a cela no Módulo II foi revistada por equipes do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar e da Seap.

Além dos smartphones, que possuíam acesso à internet, foram localizados com o detento três facões e uma porção de crack. Os materiais foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).