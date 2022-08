Censo 2022: IBGE abre seleção para quase 7.000 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu um novo processo seletivo complementar para o Censo 2022. O edital prevê a contratação 6.765 trabalhadores temporários de nível fundamental completo em 17 estados, entre eles, Rio de Janeiro e São Paulo.

As vagas são para as funções de recenseador, agentes censitários municipal e supervisor. As inscrições são gratuitas. E, para participar, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado. Todas as informações, incluindo o formulário, estão disponíveis na página do IBGE na internet, no link trabalhe conosco.

Os recenseadores, responsáveis pela aplicação dos questionários do Censo, recebem por produtividade, com jornada mínima de 25 horas semanais. Já os cargos de agente censitário a carga é de 40 horas por semana. Os salários mensais oscilam entre R$ 1.700 e R$ 2.100.

Todos receberão auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como valores proporcionais referentes a férias e 13º salário. A previsão de duração dos contratos varia de 3 a 5 meses. As inscrições terminam nesta segunda-feira (29).

Ao todo, o IBGE já contratou mais de 160 mil profissionais para a pesquisa nacional que já está em campo desde agosto.

