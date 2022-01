Centenas de empresários participam da primeira edição do Programa reconstruir, no Extremo Sul

Giro no Mundo



20 de jan de 2022

Iniciado em Medeiros Neto e Jucuruçu e finalizado em Itamaraju e Nova Alegria, o evento aconteceu nos dias 17 e 18, com capacitação para empresariado local.

Nesta segunda-feira (17), foi oficialmente lançado o Programa reConstruir, com o objetivo de oferecer apoio com ações de palestras, consultorias e mentorias empresariais aos donos de pequenos negócios impactados pelos desastres causados pelas fortes chuvas que atingiram o Extremo Sul da Bahia, no último mês. O primeiro município a sediar o encontro foi Medeiros Neto, onde foram atendidos 42 empresários. Além da realização do Sebrae, o evento contou com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Prefeitura Municipal.

A consultora Nelma Fidelis, especialista em Gestão Empresarial, sobretudo em tempos de crise, foi convocada pelo Sebrae para apresentar pontos essenciais aos empresários diante da atual conjuntura, bem como a consolidação dos quatro pilares de desenvolvimento de uma empresa: finanças, liderança, negociação e marketing estratégico.

Ainda no primeiro dia, em Itamaraju, outros 22 empresários buscaram aprender sobre ferramentas inovadoras voltadas para o mundo dos negócios, com a rodada de palestras do Programa, que também teve o apoio da CDL e Prefeitura Municipal.

Um dos lugares mais afetados na região foi o distrito de Nova Alegria, entretanto, com a atuação do Sebrae, os empresários perceberam a importância de buscar se reerguer e cuidar dos seus empreendimentos. Assim, na última terça-feira (18), pouco mais de 75 empresários participaram do segundo dia de palestras.

Em Jucuruçu, finalizando o cronograma de encontros com micro e pequenos empresários, o evento contou com a presença do gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, do prefeito Arivaldo de Almeida Costa (Lili), e da secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Thaís Silva, que, na oportunidade, discutiram melhorias econômicas voltadas ao empresariado do município.

Como uma das ações de continuidade, o Sebrae colocou à disposição dos municípios que receberam o Programa reConstruir, um consultor para atender as empresas com soluções em planejamento empresarial, durante 15 dias, a contar do primeiro momento com a palestrante Nelma Fidelis.

