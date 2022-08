Centro de Artes e Esportes Unificados de Valéria receberá Expresso do Brincar

Na sexta-feira (26) e no sábado (27), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), em Valéria, receberá o projeto infantil Expresso do Brincar, uma iniciativa da campanha global Construa o Mundo do Brincar, realizada pelo Movimento Unidos Pelo Brincar, com o objetivo de garantir diversão como forma de aprendizado para as crianças.

Cenografado como um trem, o trailer do Expresso do Brincar propõe uma programação com diversas brincadeiras, entre elas o projeto “Estações Temáticas”, nas quais pais, responsáveis e crianças poderão interagir com as atividades de acordo com seus interesses.

“Todas as crianças devem ter a chance de se desenvolver plenamente e atingir seu máximo potencial, e o brincar é essencial para isso. É a linguagem da criança, é a oportunidade de experienciar interações positivas com seus cuidadores, outras crianças, a comunidade e o seu entorno. Por isso, apoiamos o Expresso do Brincar, priorizando comunidades mais vulneráveis”, destaca Cláudia Vidigal, representante da Fundação Bernard Van Leer no Brasil, que apoia a iniciativa.

O Expresso do Brincar já passou por diversas cidades do Brasil, e em cada uma delas é deixado um acervo de 80 livros infantis. Em Salvador, uma locomotiva será deixada no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro de Valéria. A entrega ocorrerá na terça-feira (30), durante um evento com rodas de conversa sobre temas relacionados ao aprendizado na infância.

Serviço

Expresso do Brincar – Salvador

Onde: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Valéria – Rua B, S/N

Quando: 27 e 28 de agosto, das 10h às 16h30

Realização: Movimento Unidos pelo Brincar

Apoio institucional: Urban95, Fundação Bernard van Leer e Instituto Alana