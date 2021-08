Centro Especializado Odontológico de Itamaraju oferta palestras para gestantes na Unidade de Saúde

Sociedade



Publicado em 31 de ago de 2021 e atualizado às 10:56

Mundialmente, o mês de agosto é dedicado à importância do aleitamento materno. O nome foi escolhido porque a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o leite materno como o “alimento de ouro” para a saúde dos bebês.

Neste mês de agosto a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de profissionais da área de odontologia, promoveram ações com o público alvo da campanha “Agosto Dourado”, enfatizando a importância do aleitamento materno enfatizando a importância do leite materno, garantindo o bem-estar dos bebês.

Foi realizada uma palestra no Posto de Saúde da Familia, situado na cidade baixa contando com a participação da Coordenadora do Centro Especializado Odontológico de Itamaraju, Nadja Pimentel, juntamente com a Enfermeira Cristina Moreau, OdontoPediatra Drª Ivie Dallorto, agentes comunitários de saúde e gestantes.

Os profissionais abordaram temas específicos promovendo orientações as gestantes, o evento seguiu todos os protocolos de saúde na garantia da manutenção da vida e combate ao Covid-19.

A OdontoPediatra Dra Ivie Dallorto, enfatizou as vantagens da amamentação para a saúde bucal do bebê, tais como o melhor desenvolvimento das mandíbulas, garantindo uma respiração mais correta. Além disso, assuntos como a higiene bucal do recém-nascido e os cuidados com chupetas e mamadeiras foram abordados.

O leite materno é o melhor e mais completo alimento para o bebê e a amamentação proporciona melhor qualidade de vida tanto para a mãe quanto para o bebê.

O aleitamento materno não era tradicionalmente uma área de estudo da Odontologia, entretanto, estudos interdisciplinares na área da saúde comprovaram a importância do tema para a saúde bucal.

A amamentação natural evita cárie, má-oclusão, deglutição atípica, problemas com crescimento e desenvolvimento crânio-oro-facial, e respiração bucal. Assim, ressaltamos a importância dos profissionais de saúde, principalmente os dentistas, trabalhar preventivamente com as gestantes, orientando-as sobre as vantagens do aleitamento materno e os hábitos deletérios decorrentes do aleitamento artificial, evitando dessa forma as más-oclusões.

