Cerca de 1 tonelada de maconha colombiana é encontrada enterrada na BA

Policiais da 92ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rural) de Vitória da Conquista encontraram, na noite desta sexta-feira (15), cerca de 1 tonelada de maconha colombiana enterrada em um celeiro. O entorpecente foi localizado no Povoado de Laranjeiras, zona rural de Conquista, após denúncia de que havia um traficante naquele povoado.

Após incursões e cerco a uma propriedade, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) localizou o criminoso, que reagiu à abordagem atirando. No confronto, o homem foi atingido, socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos uma espingarda calibre 12, munições e um veículo modelo L200. No automóvel, os militares encontraram tabletes de maconha. Sabendo da possibilidade de armazenamento e distribuição de entorpecentes, os PMs realizaram uma varredura no sítio.

No celeiro, os militares desconfiaram de uma parte do terreno, que aparentava ter sido remexida. Após escavação, o Peto da 92ª CIPM encontrou a grande quantidade de maconha.

“Parabenizo o Peto da 92ª CIPM pela dedicação e a retirada de arma e drogas da região Sudoeste da Bahia. A investigação apontará os proprietários e os possíveis destinatários do entorpecente. Trabalharemos para prender todos os envolvidos”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.