Cerca de 18 milhões de famílias começam a receber o Auxilio Brasil

Cerca de 18 milhões de famílias de baixa renda começam a receber, a partir desta sexta-feira, o Auxilio Brasil referente ao mês de junho.

O Repasse do Ministério da Cidadania para bancar o programa neste mês de junho é de R$ 7 bilhões.

Os primeiros a receberem são os beneficiários com o final 1 no Número de Identificação Social, o NIS.

A partir daí, os pagamentos seguem até 30 de junho. Para saber o dia de seu pagamento basta consultar o aplicativo do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem.

Também é possível ligar para o Atendimento Caixa Auxílio Brasil pelo telefone 111. Depois, basta digitar o CPF ou NIS.

O repasse mínimo é de R$ 400 a cada beneficiário. Neste mês, o Governo Federal paga também mais uma parcela do Auxílio Gás, no valor de R$ 53 adicionais a 5 milhões de famílias em condição de vulnerabilidade social.

O Auxílio Brasil é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Para serem habilitadas, as famílias precisam atender critérios como ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do Governo Federal.

Economia Brasília Sheily Noleto / Beatriz Arcoverde Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional Auxílio Brasil 1:37