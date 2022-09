Cerca de 190 migrantes são resgatados no Canal da Mancha em 24 horas

As autoridades marítimas francesas informaram, neste sábado (3/9), que resgatou pelo menos 190 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha até o Reino Unido em embarcações precárias.

Na madrugada, na costa de Zuydcoote, norte da França, um barco de patrulha da Marinha da França resgatou “cerca de 60 pessoas”, segundo informou a prefeitura marítima da Mancha e do Mar do Norte em comunicado.

Outros 50 migrantes foram resgatados, posteriormente, na costa de Hemmes-de-Marcq, também no norte francês. Todos foram levados para o porto de Calais. As informações são de O Globo.

Neste sábado, os gendarmes franceses (policiais militares) também resgataram 47 pessoas, em frente a Leffrinckoucke, no Norte. Outros 29 foram resgatados no meio do dia e levados de volta para Boulogne-sur-Mer.

“Isso significa que quase 190 pessoas foram resgatadas em menos de 24 horas”, informaram as autoridades.

Rota movimentada As travessias ilegais em pequenos barcos no Canal da Mancha não param de aumentar. A rota, que separa o Reino Unido da Europa continental, é uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo.

O Ministério do Interior francês calculou recentemente que 20 mil pessoas tentaram cruzar o canal entre 1º de janeiro e 13 de junho, 68% a mais que no mesmo período de 2021.

