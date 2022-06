Cerca de 62 milhões de pessoas não pagaram contas no mês passado

Cerca de 62 milhões de consumidores não pagaram suas contas no mês passado. As principais dívidas são com bancos e no comércio.

Quatro em cada dez brasileiros estavam inadimplentes no mês de maio, o que corresponde a mais de 62 milhões de pessoas. Os dados sobre inadimplência no país são da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).

Mais da metade das dívidas das pessoas físicas negativadas é com os bancos (58,48%) e (13,69%) de dívidas no comércio, seguidas ainda por contas de água e luz atrasadas (11,12%). Essas dívidas com instituições financeiras foram as que mais cresceram no mês passado. Em compensação, tiveram uma queda mais significativa as dívidas com telefonia, que pode incluir ainda internet e televisão.

De acordo com Jadson Pessoa, professor de economia da Universidade Federal do Maranhão, o crescimento maior das dívidas com as instituições financeiras pode ser consequência da redução da renda média do brasileiro e da prioridade às contas mais imediatas.

Na média, o brasileiro estava devendo cerca de R$ 3.560 para uma ou duas empresas credoras, porém, mais da metade dessas dívidas era de até 1 mil reais. No total, a quantidade consumidores com contas atrasadas em maio cresceu um pouco em relação a abril, 0,8%, e é 5,81% maior na comparação com o mesmo período do ano passado.

