Cerca de R$ 9,2 bilhões de saque extraordinário voltarão ao FGTS

Quem não realizou o saque dos mil reais do FGTS, liberado pela Caixa Econômica, vai ter o recurso devolvido à conta do fundo a partir deste sábado.

Cerca de R$ 9,2 bilhões em recursos que não foram movimentados pelos trabalhadores voltarão para às contas com a correção do FGTS acumulada no período.

Pela legislação, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço rende o equivalente à taxa referencial mais 3% ao ano.

Neste ano, o saque extraordinário de R$ 1 mil ocorreu de 20 de abril a 15 de junho. O governo liberou em torno de R$ 30 bilhões de reais para cerca de 43 milhões de trabalhadores.

Apesar de o dinheiro voltar para o FGTS, os trabalhadores que esqueceram de sacar terão uma nova oportunidade. Até 15 de dezembro, eles podem pedir o crédito novamente, com o dinheiro sendo transferido para o Caixa Tem em até 15 dias.

O pedido de saque pode ser feito pelo aplicativo FGTS. Também é possível tirar dúvidas por meio do app no menu “Saque Extraordinário”.

Economia Brasília Bianca Paiva / Guilherme Strozi Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional saque FGTS Caixa 77:00