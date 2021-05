CEREST e o Núcleo Regional de Saúde ofereceram capacitação para as Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Núcleo Regional de Saúde do Extremo Sul ofereceram capacitação com o tema: “Matriciamento dos Técnicos de Referência em Saúde do Trabalhador dos municípios da área de abrangência” nesta quarta-feira (12). O objetivo foi capacitar os profissionais que irão atuar em atividades que visam promover a saúde e a segurança da população trabalhadora. Estiveram presentes os Técnicos de Referência dos municípios de: Itamaraju, Prado, Ibirapuã, Alcobaça, Itanhém, Medeiros Neto e Vereda. A palestra foi ministrada e mediada pela: Fisioterapeuta do Trabalho Maíra Campos; Técnica de Segurança do Trabalho Katielle Sousa e Diana Pedreira (Administrativo).

A coordenadora do CEREST, Azenilda Farias, explica que o treinamento é necessário para preparar os novos técnicos e garantir o fortalecimento da Rede Estadual de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador: “A capacitação é voltada para os técnicos da área de abrangência que irão atuar na função, o objetivo é garantir um melhor atendimento e vigilância para os trabalhadores e trabalhadoras da região”.

Ela explicou ainda que a equipe do CEREST é composta de forma multiprofissonal: “Trabalhamos com uma equipe multidisciplinar que conta com Técnica de segurança do trabalho, fisioterapeuta do trabalho, psicóloga, enfermeira e mais uma fisioterapeuta, todos atuando na promoção e prevenção de acidentes e doenças do trabalho”.

A Técnica de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador Laudirene do Santos participou do treinamento e ressaltou a importância de receber essa capacitação: “Estou iniciando neste trabalho agora e o treinamento é muito importante para que possamos exercer a atividade com excelência”.

