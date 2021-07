Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio destaca a superação na pandemia

Esportes



Publicado em 23 de jul de 2021 e atualizado às 10:44

Fotos: Divulgação / Tokyo2020

Após cinco anos de espera e cercado de incertezas, devido a pandemia global do novo coronavírus que assola o mundo desde o final de 2019, está sendo realizada a cerimônia de abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio na noite desta sexta-feira no Japão e manhã no Brasil. Como já era esperado, por causa do impacto financeiro, o evento foi feito de forma simples e buscou transmitir o sentimento de superação do esporte diante dos efeitos do problema sanitário mundial.

O período de isolamento foi retratado na abertura com homens e mulheres espalhados pelo palco, correndo em esteira e em bicicleta ergométrica. Além disso, outras pessoas repetiam os movimentos característicos das modalidades como se estivessem sozinhos em casa.

A cerimônia também fez um minuto de silêncio em homenagem aos mortos pela Covid-19 e os atletas israelenses que foram assassinados nos Jogos de Munique em 1972.

