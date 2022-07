Cerimônia solene marca a posse da nova diretoria do Sistema Fecomércio-BA

Eleito para a presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), o empresário do Comércio de Serviços Kelsor Gonçalves Fernandes tomou posse, na noite desta sexta-feira (1°), durante evento solene realizado no Cerimonial Rainha Leonor, em Salvador. A ocasião marcou a celebração do mandato da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados representantes junto a CNC para o período 2022/2026.

Kelsor Fernandes falou sobre os pilares de seu mandato: credibilidade, sustentabilidade e representatividade. “Assumo com muita honra a presidência da Fecomércio Bahia em um momento muito crucial de nossa sociedade. Nessa gestão vamos dialogar de forma cooperativa com o governo federal, estadual e municipal, trabalhar junto às entidades representativas do segmento produtivo, ampliar os serviços do Sesc e do Senac – com a criação da Policlínica do Sesc e moderno Centro de atividades do Senac na capital -, bem como auxiliar os micros e pequenos empresários. Todo esse trabalho será desenvolvido com transparência e eficiência”, disse.

O novo dirigente também comanda os conselhos regionais do Sesc e Senac – braços sociais do Sistema Fecomércio, que oferecem lazer, educação, saúde, cultura, assistência e qualificação profissional para os baianos. A meta inicial é fortalecer a atuação do sistema no interior, para ampliar os serviços e aumentar a presença das instituições pela Bahia. Além disso, a gestão 2022/2026 tem como foco a auto-sustentabilidade dos sindicatos filiados.

O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, foi um dos convidados de honra, junto ao vice governador, João Leão, a secretária de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda de Salvador, MIla Paes, coordenador da Câmara Brasileira de Comércio e serviços Imobiliários da CNC e presidente do Secovi-RJ, Pedro Wahmann, entre outras autoridades.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, falou da importância da Bahia no setor de comércio de bens, serviços e turismo no cenário nacional: “Fecha-se um ciclo e começa-se outro. O importante são as lições que nós adquirimos ao longo do tempo – aqui na Bahia pela gestão dos presidentes que já passaram por esta cadeira. O que eu vejo aqui no Sistema Fecomércio-BA é um exemplo de integração, comprometimento e compreensão, por isso, o trabalho aqui é sempre exitoso. Agradeço a dedicação de Carlos Andrade nesses últimos oito anos e desejo ao presidente Kelsor Fernandes um excelente mandato”

Carlos de Souza Andrade, ao passar o bastão da gestão, desejou sucesso ao novo presidente. “É motivo de satisfação poder afirmar que a missão foi cumprida. Procuramos imprimir na nossa gestão um trabalho forte de representatividade, deste que é o setor mais importante para a nossa economia, o setor de Comércio de Bens, Serviços, e Turismo. Estreitamos relações com o poder público e também trabalhamos alinhados com o Sistema de Indústria e Agricultura da Bahia”, afirmou.

Sobre o novo dirigente do Fecomércio

Baiano de Alagoinhas, Kelsor Gonçalves Fernandes (69 anos) é o primeiro empresário do setor de serviços a ser eleito para presidir a entidade. O novo dirigente atua no setor imobiliário há mais de 40 anos e, desde a década de 90, é sócio proprietário da imobiliária que leva o seu nome, administrada junto com os filhos.

A trajetória de Fernandes no associativismo empresarial começa ao ingressar no Sindicato da Habitação (Secovi-BA). Ao assumir a presidência do sindicato, em 2010, promoveu uma verdadeira revolução administrativa, criando um amplo portfólio de serviços aos empresários desse setor e a toda cadeia que o envolve: síndicos, administradores de condomínios, corretores de imóveis, entre outros. Foi na sua gestão que a abrangência do Secovi se tornou estadual, passando a representar todas as categorias econômicas do mercado imobiliário da Bahia.

Em 2012, Kelsor foi convidado pelo então presidente Carlos Amaral para integrar a Diretoria da Fecomércio-BA como 1º diretor tesoureiro. Nos pleitos de 2014 e 2018, foi eleito 1º vice-presidente, na chapa única encabeçada por Carlos Andrade. No âmbito da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, integra a Câmara Brasileira do Comércio e Serviços Imobiliários e a Câmara de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio.

Tem, ainda, assentos em entidades como a Juceb – Junta Comercial do Estado da Bahia, Sudene – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sebrae e Santa Casa da Misericórdia, além de presidir o Conselho Consultivo da Frente Parlamentar das Micro, Pequenas e Médias Empresas, entidade suprapartidária que une parlamentares e líderes empresariais na defesa do microempresário baiano.

Conheça a nova diretoria executiva da Fecomércio-BA:

Presidente: Kelsor Gonçalves Fernandes

1º Vice-Presidente: Allisson Alves Ferreira

2º Vice-Presidente: Geraldo Cordeiro de Jesus

3º Vice-Presidente: Juranildes Melo de Matos Araújo

1º Diretor Secretário: Raimundo Valeriano de Santana

2º Diretor Secretário: Francisco de Assis Ferreira

3º Diretor Secretário: Marcos Antonio Lamego Mendonça

1º Diretor Tesoureiro: Luiz Trindade Pinto

2º Diretor Tesoureiro: José Roberto Rocha dos Santos

3º Diretor Tesoureiro: Herval Dórea da Silva