Cerro x Palmeiras: ídolo do Cruzeiro e ex-palmeirense no lado paraguaio

Palmeiras e Cerro Porteño iniciam nesta quarta-feira a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O clube paraguaio tem um ídolo do Verdão no comando técnico, além de um atacante que marcou época com a camisa do Cruzeiro.

O jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras será às 19h15 (de Brasília), no Paraguai – veja onde assitir . A partida de volta está marcada para o dia 29 de junho, no Allianz Parque, no mesmo horário.

O treinador do Cerro é o ex-lateral direito Arce, que defendeu as cores do Palmeiras entre 1998 e 2002. O paraguaio entrou em campo 241 vezes pelo Verdão, com 57 gols anotados e cinco títulos conquistados: Copa do Brasil e Copa Mercosul de 1998, Torneio Rio-São Paulo e Copa dos Campeões de 2000, além do mais emblemático deles, a Copa Libertadores de 1999, a primeira da história alviverde.

“O Arce será muito bem recebido por todos por tudo o que fez vestindo a camisa do Palmeiras. A gente sempre tem que valorizar quem tem bons serviços prestados e essa gratidão é muito importante para as pessoas que dedicaram uma parte de sua vida para fazer o melhor pelo clube”, destacou o o goleiro Weverton, do Palmeiras.