Certain Affinity anuncia parceria com Xbox para novos conteúdos de Halo Infinite

Fundada em 2007 pelo ex-diretor do multiplayer de Halo 1 e 2, a Certain Affinity é conhecida por seu grande histórico de desenvolvimento em jogos de tiro em primeira pessoa, já tendo trabalhado diretamente em franquias como Call of Duty, DOOM e a propria saga Halo.

Hoje o estúdio, que recentemente trabalhou como co-desenvolvedores do multiplayer de Halo Infinite, anunciou estar aumentando seu vínculo de parceria com a 343 Industries e Xbox Game Studios para o desenvolvimento de novos conteúdos não especificados para o FPS lançado no ano passado.

We’ve been part of the @Halo franchise for more than 15 years and we’re honored to say we are deepening our relationship with 343 and have been entrusted with further evolving Halo Infinite in some new and exciting ways. Join us on our journey. https://t.co/fApGobYZS3 pic.twitter.com/XSuS7EtLcq — Certain Affinity (@CertainAffinity) April 12, 2022

Apesar de muito mistério envolvendo o que se trata, pistas sobre o assunto foram vazadas por Jez Corden do Windows Central há algum tempo. De acordo com o jornalista, a CA está desenvolvendo um modo de jogo Battle-Royale para Halo Infinite, cujo tem o codinome “Project Tatanka”. Ele seguirá o padrão dos jogos com esse modo, porém tendo ‘pequenas reviravoltas’ nas partidas para o diferenciar de jogos como Call of Duty: Warzone e Fortnite.

Além de seu envolvimento agora mais profundo com Halo Infinite, a Certain Affinity está trabalhando lado-a-lado com a The Initiative e Crystal Dynamics no próximo FPS de ação-aventura de espionagem do Xbox Game Studios, Perfect Dark, bem como está criando uma Nova IP a ser publicada pela XGS Publishing, que segundo Jeff Grubb, tem muitos elementos inspirados em Monster Hunter.

O estúdio atualmente tem cerca de 260 funcionários, e com o anúncio de estar criando conteúdo de forma solo para Halo Infinite, a CA abriu mais vagas de emprego para suas duas divisões, a principal em Austin (dirigida por ex-mentes da Bungie), e o segundo estúdio no Canadá (dirigido por Dan Ayoub, ex-chefe de estúdio da 343 em Halo 4 e Halo: The Master Chief Collection).

Halo Infinite já está disponível de forma exclusiva para consoles Xbox e Windows 10|11.