Cesta básica tem alta de mais de 17% nos últimos 12 meses

A cesta dos 35 produtos mais consumidos nos lares brasileiros, registrado pela a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), apresentou uma inflação acumulada de janeiro a abril de 8,31%. No acumulado de 12 meses, a alta é de mais de 17%.

As principais altas no quadrimestre foram a batata, com mais de 67%, o tomate, com alta de 49%, e a cebola, alta de 31%. Entre os produtos que baixaram de preço estão o pernil, que caiu 5,59%, e a bolacha cream cracker, com queda de mais de 20%.

De acordo com o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, a iniciativa do governo federal de cortar impostos de importação de produtos alimentares foi boa, mas a diminuição no preço só poderá ser sentida num momento posterior.

Marcio Milan também falou que o preço do diesel, que acumula alta de mais de 54% em 12 meses, tem pressionado os preços toda a cadeia de abastecimento. Por isso, segundo Milan, o setor tem reivindicado junto ao governo a desoneração de todos os produtos da cesta básica para evitar uma alta ainda maior nos preços.

