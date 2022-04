CEU de Valéria oferece curso de defesa pessoal para mulheres

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Valéria,

coordenado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza,

Esportes e Lazer (Sempre), abriu inscrição para a segunda edição do curso de

defesa pessoal “Cuidando das Rosas”. Direcionado para mulheres, a capacitação

ensina técnicas de proteção às vítimas de violência, assistidas pelos Centros

de Referência de Assistência Social (Cras) de Salvador.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, 5,

pelo link. São oferecidas 50 vagas, para mulheres a partir de 18 anos. O curso

tem a duração de oito dias, com aulas às terças e quintas-feiras do mês de

abril, às 17h, na sede do CEU.

Na primeira edição do curso, realizada em 2021, 30 mulheres

foram formadas. Durante o treinamento, as participantes são capacitadas a se

defender, através de movimentos simples, que imobilizam os agressores.