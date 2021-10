Chacina deixa ao menos 4 mortos em área rural de Itabela

Destaque



Publicado em 30 de out de 2021 e atualizado às 19:14

Uma chacina na área rural de Itabela, deixou ao menos 4 pessoas mortas e várias outras feridas, durante a tarde deste sábado (30) de outubro. A polícia está em diligências tentando identificar os envolvidos no crime.

No entanto, 4 (quatro) pessoas foram alvejadas e mortas no local, um sitio a poucos quilômetros do distrito de Montinho, entre os municípios de Itamaraju e Itabela. Outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Itamaraju.

Após receber os primeiros atendimentos médicos, uma das vítimas do sexo feminino identificada como Simoni Souza das Mercês (31 anos) não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Uma das vítimas baleadas é uma criança, que passa por avaliação clínica para verificar a necessidade de intervenção cirúrgica. A polícia ainda não divulgou os nomes das vítimas mortas na chacina.

Uma caçada aos autores do crime deverá ser formulada. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação.