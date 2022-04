Champions: De Bruyne marca, City vence Atlético e leva vantagem nas quartas

Nesta terça-feira, o Manchester City venceu o Atlético de Madrid, em casa, por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Kevin De Bruyne marcou o único gol no Etihad Stadium.

Com o resultado, o clube inglês leva vantagem para o confronto de volta, que será disputado na quarta-feira (13), às 16 horas (de Brasília), no Wanda Metropolitano. Vale lembrar que o gol fora não serve como critério de desempate.

Já neste fim de semana, no domingo, o City retorna aos gramados às 12h30, quando recebe o Liverpool em jogo decisivo pela ponta da Premier League. O Atlético, por sua vez, visita o Mallorca, no sábado, às 11h15, pelo Campeonato Espanhol.

O jogo – O primeiro tempo foi de domínio total do Manchester City de Pep Guardiola, que controlou a posse de bola e encurralou o Atlético de Madrid em seu campo de defesa. Porém, sob o comando de Diego Simeone, os visitantes focaram nos contragolpes, resistiram aos ataques do adversário – que construíram diversas chances – e foram para o vestiário com igualdade mínima.

O cenário da etapa inicial foi basicamente o mesmo nos últimos 45 minutos. Já aos 25, Phil Foden recebeu a bola e, cercado por cinco oponentes, deu passe na medida, em profundidade, para De Bruyne. O meia belga dominou em velocidade e, de frente para Jan Oblak, bateu rasteiro, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Os mandantes seguiram atacando e por muito pouco não ampliaram a vantagem. Apesar disso, os Citizens garantiram o triunfo pelo placar mínimo diante dos Colchoneros, que praticamente não finalizaram nesta terça-feira.