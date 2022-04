Chapecoense bate Novorizontino e assume a liderança da Série B

A Chapecoense assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, após derrotar o Novorizontino por 2 a 0, nesta terça-feira (26) no estádio Jorge Ismael de Biasi. Porém, o Verdão do Oeste ainda pode sair da ponta da classificação nesta 4ª rodada da competição (dependendo do resultado da partida entre Bahia e Sampaio Corrêa).

FLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!! Verdão vence Novorizontino por 3 a 0 fora de casa e segue invicta no Campeonato Brasileiro Série B! #VamosChape pic.twitter.com/QqWAzrZur9 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 26, 2022

Com os três pontos alcançados nesta terça, a Chapecoense chegou ao total de oito. Já o Tigre fica na 18ª posição com apenas dois.

A vitória da equipe de Chapecó começou a ser construída aos 13 minutos do primeiro tempo, quando a defesa do time da casa vacilou e o artilheiro Perotti bateu na saída do goleiro Giovanni. Um pouco antes do intervalo, já aos 49, saiu o segundo, com Matheus Bianqui de cabeça.

E o mesmo Matheus Bianqui voltou a mostrar que estava com a mira afiada, aos 17 da etapa final, para dar números finais ao confronto.

Em outra partida da competição que teve início às 19h, o Sport bateu o Ituano por 1 a 0 na Ilha do Retiro graças a gol de Bill. O resultado deixou o Leão pernambucano na vice-liderança da competição com os mesmos oito pontos da Chapecoense, mas com saldo de gol pior.

VITÓRIAAAAAA!!! É O SPORT!!!!! Bill decidiu e fez o gol da vitória do Leão por 1×0 contra o Ituano. PRAAAAA CIMAAAAA! #VoltaLeão pic.twitter.com/YkdIyrZ2Yt — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2022