Chef baiana Tereza Paim recebe o prêmio de Personalidade de Gastronomia do ano

A chef Tereza Paim, que comanda o Restaurante Casa de Tereza, no Rio Vermelho, em Salvador, conquistou o título de Personalidade da Gastronomia do ano durante o prêmio Prazeres da Mesa, realizado na noite desta terça-feira (28), no Memorial da América Latina, em São Paulo. “Este reconhecimento só aumenta minha responsabilidade com a gastronomia baiana. Obrigada a minha equipe incansável, meus fornecedores, meus clientes e, sobretudo, minha família. Sigamos em frente”, vibrou Tereza.



Ao lado dela, outro empreendimento baiano e vizinho também se destacou: o Restaurante Manga foi eleito o melhor do Nordeste.



Além do Casa de Tereza, a chef comanda os restaurantes Mesa de Tereza, com unidades nos aeroportos de Salvador e Fortaleza, o Tabuleiro da Chef, marca que comercializa produtos artesanais que levam sua assinatura – entre eles uma linha de farofas e temperos -, e o recém-inaugurado Casa Bohemia – Boteco da TêTê, em parceria com a Ambev. Em sua operação também está a Usina Maria Tereza, em Ibotirama, no oeste da Bahia, que envolve 30 produtores locais.



