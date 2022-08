Chef Rosario Tessier brinda os 20 anos da Trattoria da Rosario

Administrar um restaurante é uma missão desafiadora, ainda mais nos tempos de hoje. Completar 20 anos de operação, logo, é motivo de muita alegria e comemoração. Assim fez o chef napolitano Rosario Tessier na noite dessa quarta-feira (10/8). Ele celebrou as duas décadas da Trattoria da Rosario com um evento especial no próprio empreendimento, no Lago Sul.

Trajetória de sucesso Inaugurado em 2002, o restaurante rapidamente tornou-se referência no conceito de excelência da gastronomia italiana em Brasília. Rosario chegou na capital em 1994, a convite do empresário português Antônio Alves, para assumir temporariamente a cozinha do GAF.

O que o chef não imaginava é que a viagem, prevista para durar seis meses, seria tão frutífera. Aqui, ele fincou raízes e fixou um sonho: o restaurante próprio. Rosario foi além: conseguiu atrair personalidades influentes da política e da alta sociedade da capital federal.

“Sempre fui bem acolhido em Brasília. Eu faço a minha parte de atender bem o cliente, fazer bem a comida e de conhecer a boa matéria-prima. E os clientes estão entendendo isso. Isso é muito importante para mim”, declara o chef italiano à Coluna Claudia Meireles.

Chef Rosario Tessier comemora os 20 anos de seu restauranteDiariamente, durante o funcionamento do restaurante, Rosario Tessier divide seu tempo entre a supervisão da cozinha e o movimento da casa. É notório que o chef faz questão de passar de mesa em mesa, cumprimentar os clientes e perguntar se a comida está do agrado. De sotaque carregado, ele é uma figura queridíssima em Brasília. Sua simpatia é uma de suas características mais marcantes.

Chef premiado O espaço gastronômico possui títulos dos mais importantes veículos especializados em gastronomia, sendo vencedor de todos os prêmios de Melhor Italiano da VEJA Brasília Comer & Beber de 2004 até 2013. Títulos da Revista Gula e do Guia Quatro Rodas de Melhor Restaurante Italiano ainda têm destaque nas paredes do restaurante.

Premiações de RosarioO chef ainda recebeu prêmios em diversas edições da Revista Encontro Gastrô, como Melhor Restaurante Italiano e Melhor Restaurante da Capital. Ainda, Rosario foi contemplado com o certificado Ospitalità Italiana — Ristoranti Italiani nel Mondo, concedido pelos ministérios da Cultura, Turismo, Relações Exteriores e da Política Agrícola da Itália. A honraria é dada apenas a estabelecimentos que promovem, de forma autêntica e com extrema qualidade, a gastronomia país europeu.

Em 2021, filiado da FIC – Federazioni Italiana di Cuochio, o consagrado restauranteur ganhou a Medalha Master Chef, título de reconhecimento pela instituição internacional aos profissionais que atuam por mais de 25 anos e respeitam as tradições da culinária italiana pelo mundo. No mesmo ano, ele foi agraciado com a Medalha Mérito Buriti, entregue em solenidade pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Evento Na noite de celebração às duas décadas de sucesso, Rosario Tessier uniu duas paixões para brindar ao lado dos convidados: gastronomia italiana e vinhos. Para isso, ele contou com a curadoria do sommelier da casa, Tiago Pereira, que elegeu os rótulos do encontro.

Cada opção harmonizava com um prato do cardápio montado especialmente para a ocasião. O menu foi composto pelas delícias mais marcantes do empreendimento. O público geral poderá saborear os mesmos pratos e taças servidos no evento até domingo (14/8).

“A ideia do evento é que cada pessoa tenha a sua taça e beba um vinho de cada um dos importadores parceiros do restaurante, que estão com ele nessa jornada”, diz Well Braga, nome à frente da publicidade da Trattoria da Rosario.

Del Maipo, Mistral, Wine Brands, Casa Valduga, Videira Vinhos, Más Vino, Enoteca Decanter, WINE 7, Vinhos SA e Due Vinhos são os participantes da confraternização.

Para o sommelier Tiago Pereira, a Trattoria da Rosario é vasta no quesito cultura. “Temos hoje, na adega, 23 países e 640 rótulos. Os importadores se propuseram a vir nos oferecer os vinhos, mostrar as diferenças de cada um e colaborar com essa festa”, declara o especialista na bebida.

Sommelier Tiago Pereira fala aos convidadosO auge do encontro ficou por conta da conversa que o jornalista Antônio de Castro teve com o amigo Rosario Tessier. Em público, eles compartilharam as boas recordações do estabelecimento e da carreira do chef. “Essa é uma noite para celebrarmos essa trajetória tão bonita desse napolitano que escolheu Brasília para dividir conosco do seu abraço e de sua capacidade de receber, de cuidar de pessoas. Quantas e quantas histórias passaram por essa casa, que é a cara da cidade”, frisou o apresentador.

Antônio de Castro assume o microfoneRosario Tessier dá algumas palavrinhas“Sinceramente, eu não esperava todo esse público. Fiquei muito feliz. Muita gente participou e está ligando para reservar amanhã, na sexta-feira, no sábado e no domingo”, compartilhou Rosario à coluna.

A doce voz da cantora Ana Lélia embalou a ocasião.

Veja os cliques da noite:

