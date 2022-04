Chefe de Instrução realiza palestra motivacional para empresários e colaboradores da Real Calçados em Itamaraju

Na noite de quinta-feira 07 abril de 2022, o chefe de instrução do TG 06-025 realizou uma palestra motivacional para empresários e funcionários do ramo de comércio de calçados em Itamaraju.

A atividade iniciou com uma dinâmica voltada para o desenvolvimento e conscientização da importância do trabalho em equipe.

Dentre os temas voltados para gestão, foram vistos:

O comprometimento do grupo para com a imagem da empresa, a relação interpessoal e a ética no ambiente de trabalho, a importância do trabalho em equipe, desenvolvimentos de competências e habilidades, e ainda, mercado de trabalho x talentos, na perspectiva de um novo perfil de colaboradores exigido pelas empresas.

A Sra. Jussara Pereira juntamente com Hermano Lima, gerentes da loja Real Calçados (recém-inaugurada na cidade), destacaram a importância de conhecer a forma pela qual o Exército Brasileiro faz a gestão de seus recursos humanos, visto que, a instituição EB é o que é, em razão dos homens e mulheres que lhe compõe.

Tal resultado é visto claramente durante a formação dos atiradores de Itamaraju, se destacando pela liderança, responsabilidade e proatividade – predicativos que normalmente levam anos para serem adquiridos.

Após a atividade, e devidos agradecimentos, os presentes participaram de um Coffee Break e fizeram troca de experiências.

O 1º Sgt EB Jermesson Odely, ressaltou a importância de o Tiro de Guerra manter interação com a sociedade, apresentando, sobretudo, a importância do TG, sob o prisma da defesa nacional e na preparação de recursos humanos para o município.

Tratando do Tiro de Guerra de Itamaraju, deve-se destacar a excelência do trabalho desenvolvido pelo atual comandante, seja na aquisição de equipamentos operacionais, na postura e comportamento dos atiradores, seja no social, buscando a capacitação dos jovens para o mercado de trabalho, proporcionando assim, a verdadeira dignidade.

Como bem diz um trecho da canção do TG 06-025 “O braço forte que o povo pode contar…”