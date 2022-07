Chefe do Xbox diz que está bastante animado para jogar God of War: Ragnarok

A dúvida da semana é saber exatamente quando será lançado oficialmente o aguardado God of War: Ragnarok, jogo que foi anunciado anos atrás, com previsão de lançamento para 2021, mas infelizmente foi adiado para este ano.

Com poucas informações divulgadas sobre o jogo, muitos já estão acreditando que God of War: Ragnarok foi adiado novamente e agora será lançado somente em 2023, no entanto, Cory Barlog alega que o jogo não será adiado.

Nos últimos dias, God of War: Ragnarok está em alta, principalmente no Twitter, com todos comentando e conversando com Cory Barlog. O hype em torno do jogo é tão grande que até o grande Phil Spencer do Xbox está bastante animado para jogar God of War: Ragnarok, e também está aguardando o seu lançamento.

So well said Cory. Can’t wait to enjoy GoW when it comes out. And thanks to you and the team for the amazing work that goes into creating things we love. Thank you. — Phil Spencer (@XboxP3) June 30, 2022

‘Mal posso esperar para desfrutar de God of War: Ragnarok quando for lançado. E obrigado a você e à equipe pelo trabalho incrível que cria jogos que amamos.’

Não temos nada oficial até o momento, apenas rumores e mais rumores, especulações e assim por diante, mas de acordo com informações do Tom Henderson, hoje a Sony faria um anúncio envolvendo o jogo, mas decidiu adiar.

No suposto anúncio, finalmente seria divulgado sua data de lançamento, além de um gameplay inédito e as versões disponíveis para compra. Mas por que tal anúncio foi adiado?

Bem, segundo Tom Henderson, o anúncio seria “simples de mais”, com apenas uma postagem no PlayStation Blog. Podemos então presumir que a Sony está planejando uma nova edição do State of Play para o jogo, que será revelada em breve.

God of War: Ragnarok está em desenvolvimento para PlayStation 4 e PlayStation 5.