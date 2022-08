Chefe do Xbox diz que está se divertindo muito enquanto joga Cult of the Lamb

Cult of the Lamb é um novo jogo que foi lançado na semana passada pela desenvolvedora Massive Monster em colaboração com a Devolver Digital. O jogo promete entregar aos jogadores uma incrível aventura combinada com roguelike.

No jogo você deve criar seu próprio culto enquanto controla um cordeiro possuído. O jogo vem se destacando bastante entre os jogadores e é um grande sucesso, isso de acordo com os dados de jogadores simultâneos no Steam.

O sucesso do jogo chegou até mesmo no Phil Spencer, que é o responsável pelo Xbox. Phil é bastante ativo nas redes sociais, compartilhando informações e fornecendo sua opinião sobre oque ele está jogando.

Em um recente comentário, Phil Spencer diz que está se divertindo muito enquanto joga Cult of the Lamb. Veja sua publicação no Twitter:

I’m having a blast with @cultofthelamb, congrats on the launch and the response @MassiveMonsters. I keep naming my Followers @Slayer song names, seems appropriate. #CultoftheLamb — Phil Spencer (@XboxP3) August 15, 2022

É bom ver Phil Spencer se divertindo com o jogo, pois isso pode fazer o chefe do Xbox entrar em contato com os responsáveis pelo jogo e tentar adicionar Cult of the Lamb o mais rápido possível no Xbox Game Pass, o que seria ótimo. E você que está jogando Cult of the Lamb, está curtindo?