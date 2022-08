Chefe do Xbox diz que veremos cada vez menos exclusivos

Nos últimos anos temos visto cada vez mais o fim das exclusividades de jogos. A Microsoft já vem lançando seus jogos no PC há um bom tempo e a Sony recentemente começou a seguir o mesmo caminho.

Para Phil Spencer, CEO da divisão de jogos da Microsoft, isso é um passo natural da indústria e afirma que cada vez iremos ver menos jogos sendo feitos exclusivamente para um único dispositivo.

Outro fator muito importante para Phil Spencer é a possibilidade de jogadores jogarem juntos, mesmo em plataformas diferentes. Embora afirme que nem todas empresas apoiem completamente essa ideia, é algo bom para a indústria.

Talvez você em sua casa compre um Xbox e eu compre um PlayStation e nossos filhos queiram jogar juntos e eles não podem porque compramos o pedaço errado de plástico para conectar à nossa televisão. Nós realmente amamos poder trazer mais jogadores para reduzir esse problema, fazendo com que as pessoas se sintam seguras quando estão jogando, permitindo que encontrem seus amigos, joguem com seus amigos, independentemente de qual dispositivo tenham – acho que a longo prazo isso é bom para esta indústria. E talvez, a curto prazo, haja algumas pessoas em algumas empresas que não amem essa ideia. Mas acho que, à medida que superamos a dificuldade e vemos onde essa indústria pode continuar a crescer, isso se provará verdade.