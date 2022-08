Chefe do Xbox fala sobre a aquisição da Activision Blizzard

Chefe do Xbox, Phil Spencer da Microsoft Corp, disse estar encorajado pelo progresso feito nas discussões com os reguladores que examinam a aquisição da Activision Blizzard. por quase US$ 70 bilhões pela gigante do software.

“Sinto-me bem com o progresso que estamos fazendo, mas entro no processo apoiando pessoas que talvez não estejam tão próximas da indústria de jogos fazendo perguntas boas e difíceis sobre qual é nossa intenção? O que isto significa? Se você jogar ao longo de cinco anos, isso está restringindo o mercado? Está crescendo o mercado?” Phil Spencer disse em entrevista a Emily Chang da Bloomberg.

“Eu nunca fiz um negócio de 70 bilhões de dólares, então não sei se minha confiança significa algo”, disse Phil Spencer. “Vou dizer que as discussões que temos tido parecem positivas.”

Se a Microsoft obtiver aprovação para adquirir a fabricante de videogames como Call of Duty e Candy Crush, herdará o legado de alegações de que a Activision pagava mal as mulheres e permitia que o sexismo e o assédio ficassem impunes. A Activision disse que está tentando resolver os problemas e Phil Spencer disse que a Microsoft examinou os planos da Activision de limpar seu ato antes de concordar com o acordo em janeiro.

“Acredito que eles estão comprometidos com isso”, disse Phil Spencer durante a entrevista. “Quando olho para o trabalho que eles estão fazendo agora – sempre há mais que pode ser feito – mas acredito que os líderes dos estúdios de lá que eu conheço muito bem, alguns deles ex-membros do Xbox, estão comprometidos com essa jornada. E eu aplaudo isso, independentemente do acordo.”

Com alguns funcionários da Activision formando um sindicato, a Microsoft disse em junho que trabalhará com grupos trabalhistas quando for apresentada uma proposta sindical específica. Phil Spencer observou que nunca teve essa experiência antes, mas achou importante fazer tal declaração.

“Eu nunca administrei uma organização que tivesse sindicatos, mas o que posso dizer ao trabalhar com isso é que reconhecemos a necessidade dos trabalhadores de se sentirem seguros, ouvidos e recompensados ​​de forma justa para fazer um ótimo trabalho”, disse ele. “Definitivamente, vemos a necessidade de apoiar os trabalhadores nos resultados que eles desejam ter.”

Enquanto a Microsoft está focada em concluir a aquisição da Activision, Phil Spencer disse que continua em busca de mais conteúdo, seja investindo em novos jogos, parcerias ou outros acordos. O Xbox quer adicionar conteúdo e criadores nas regiões do globo onde é menos forte.